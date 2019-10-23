Sorguda cinayeti itiraf etti

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Akçaabat İlçesi'ndeki balıkçı barınaklarının arka kısmında yakın arkadaş olan Sefa S., O.T. ve Ş.K. birlikte alkol aldıkları sırada yanlarına Mecnun Ç. ve Y.C.B. geldi. 5 genç bir süre birlikte alkol aldılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde üç ay önce kavga ettiği belirlenen 21 yaşındaki Sefa.S. ile Mecnun Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce iddiaya göre Mecnun Ç., silahını çekerek Sefa S.’nin kafasına dayadı. Ayağa kalkan Sefa S. silahı almak isterken ikili arasında boğuşma çıktı ve silah patladı.

YARAYA TAMPON YAPMIŞLAR

Patlayan silahtan çıkan kurşun Mecnun Ç.’nin karnına isabet etti. Olay yerinde bulunanlar üzerinden çıkardıkları atlette Mecnun Ç.’nin yaralandığı bölgeye tampon yapmaya başladılar. Sefa S. silahı barınaklarda bulunan ve olay yerine gelen A.B.’den saklaması istedi. Mecnun Ç. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis Sefa S. ve A.B.’yi gözaltına aldı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İSTEDİLER

Olay sonrasın da görgü tanıkları Mecnun Ç.'nin kendisini vurduğunu ileri sürdü. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturmayı derinleştirirken, Mecnun Ç.'yi hastaneye getiren şahısların vermiş olduğu ifadede çelişkiler olduğunu tespit etti. Sefa S.’nin olay sonrasında cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

SORGUDA CİNAYETİ ANLATTI

Polis sorgusunda Mecnun Ç.’nin silahını çekerek kafasına dayadığını belirten Sefa S., “Kendimi korumak için ayağa kalktım ve silahı almaya çalıştı. Bu sırada silah patladı ve Mecnun sağ karın bölgesinden vuruldu. Silahı A. adlı kişiye vererek saklamasını istedim” dedi. A.B. ise silahı kayıkların yanındaki malzemeler arasına sakladığını belirterek, “Olay yerine gelen polislere teslim ettim” dedi.

SVAP ALINIRKEN KONUŞMUŞ

Cinayetin ardından kasten öldürme iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamlayan savcı, ameliyat sonrasında görevli polisler tarafından el svapları alınırken uyanan Mecnun Ç.’nin çıkan boğuşma sırasında yaralandığını belirtmesi üzerine polisler tarafından tutulan tutanağı dosyaya kondu. Mecnun Ç. daha sonra hayatını kaybetti. Savcı hazırladığı iddianameye Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Kasten öldürme suçundan Sefa S. hakkında iddianame hazırlayan savcı, iddianamede sanığın TCK 25/1 maddesine göre meşru savunma hakkını kullandığına yer verdi. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.