Ölmeden önce komşusunun küçük kızına 14 yıllık Noel hediyesi bıraktı

Galler'de bir aile, hayatını kaybeden yaşlı komşularının, ölmeden önce 2 yaşındaki kızları için gelecek 14 yılın Noel hediyelerini verdiğini fark edince şoke oldu.

80'li yaşlarının sonlarındaki Ken Watson, Galler'in Barry bölgesinde son 2 yıldır Owen ve Caroline Williams çiftinin komşularıydı.

Çift, yaşlı komşularının 2 yaşındaki kız çocukları Cadi'yi çok sevdiğini ve "üzerine titrediğini" anlattı.

Ken Watson'ın geçen Pazartesi günü hayatını kaybetmesinin ardından, Watson'ın kızı hediyeleri vermek için çiftin kapısını çaldı.

Owen Williams, "Elinde büyük bir plastik torba vardı, önce çöp olduğunu ve atmamı istediğini düşündüm. Ama sonra babasının Cadi'ye ayırdığı her şeyin torbanın içinde olduğunu söyledi. Hepsi, kızımız için aldığı Noel hediyeleriydi" dedi.

Williams torbayı içeri taşıdığı sırada eşinin İrlanda'daki ailesiyle görüntülü konuşma yaptığını, önce eşinin, sonra kendisinin ve eşinin annesinin göz yaşlarına boğulduğunu anlattı.

Owen Williams, "Yaşadığımız duyguları tarif etmek zor, çünkü çok beklenmedik bir şeydi. Bu hediyeleri ne kadar süredir topladığını bilmiyorum. Son iki yıldır da olabilir, hayatının sonuna doğru da" diye konuştu.

Williams, hediyelerden birini açtıklarını ve bir kitap olduğunu, ancak diğer hediyeleri ne yapacaklarını bilmediklerini anlattı. "Bazı hediyelerin kitap olduğu belli oluyor, üç ya da dört peluş oyuncak da var" diye de ekledi.

Owen Williams, emekli bir ticari dalgıç olan Watson'ın çok farklı bir karakter olduğunu ve son yıllarında serbest paraşüt ve uçakların kanatları üzerinde yapılan uçuş gösterileri yaptığını ve akordeon çaldığını da anlattı.