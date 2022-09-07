Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocakta Bodrum’daki evlerinde esrarengiz bir şekilde ölü bulundu. Annesi Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu.

Didem Arslan Yılmaz, Gamze Sakallıoğlu’nun otopsi raporunu açıkladı.

Raporu yorumlayan hâkim, Gamze Sakallıoğlu’nun ölmeden darbedildiğini söyledi.

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