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        Haberler Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Olivier Ntcham, gol sevinçlerinde attığı taklaya Samsunsporda devam etmek istiyor - Yılport Samsunspor Haberleri

        Olivier Ntcham, gol sevinçlerinde attığı taklaya Samsunsporda devam etmek istiyor

        Yılport Samsunspor'un yeni transferi Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Ntcham, gol sevinçlerinde attığı taklalara Samsunspor'da devam etmek istediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 23:09
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        Taklalara Samsun'da devam edecek!
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        Kariyerinde Manchester City, Genova, Marsilya, Celtic ve son olarak Swansea City formaları giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Olivier Ntcham, Samsunspor ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra ilk idmanına çıktı.

        Tecrübeli oyuncu Ntcham antrenmanın ardından basın mensuplarına, Samsunspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Yeni takımı ile ilk maçına çıkmak için sabırsızlandığını kaydeden Ntcham, "Türkiye liglerini çok fazla takip ettiğim söylenemez. Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımların maçlarını izliyordum." dedi.

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kendisini "taklacı şahin" olarak lanse etmesini de değerlendiren Ntcham, "Takla atmak benim için gol sevincidir, sahada... İnşallah bu taklalarımı Samsunspor formasıyla da gol atarak tekrardan gösterebilirim. Bana neden güvenildiğini gösterebilirim. Samsunspor'a gelerek kariyerimde yeni bir dönem, hayatımda yeni bir sayfa olsun istedim. Yeni bir proje ve ben de bu projeye inandım. Türkiye ligini de çok merak ettiğimden Samsunspor'a geldim." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Trendyol Süper Lig'inin 1. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Samsun ekibi, bu maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

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