Olimpiyat ikincisi karateci Eray Şamdan: "Ayrı bir gurur yaşıyorum"

İlk kez Tokyo 2020'yle oyunlara dahil edilen karatede Türkiye adına ilk madalyayı kazanarak tarihe geçen 24 yaşındaki milli sporcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tokyo'ya şampiyonluk hedefiyle geldiğini aktaran Eray, "Buraya gelirken aklımda altın madalya vardı. Onun için çabaladık, uğraştık ama gümüş madalyada kaldık. Bu da bizim için çok gurur verici bir şey. Kariyerimin en büyük madalyası. Türk karate tarihinin ilk olimpiyat madalyasını aldım. Bunun için de ayrı bir gurur yaşıyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.
Gümüş madalyaya giden yolu anlatan Eray Şamdan, şu ifadeleri kullandı:
"İlk maçımı 7-1 gibi rahat bir skorla aldım. İkinci maçımda en güçlü rakibim ile karşılaştım. Öne geçmeme rağmen yenildim. Bu beni düşürse de hemen kendimi toparladım. Kalan 2 maçımı da alıp gruptan çıkarak yarı finale kaldım. 'Yarı finalde hayatımın maçını yapacağım' dedim. Çünkü olimpiyat finalinde olmak benim hayalimdi. Çok güzel bir stratejiyle kazanarak finale kaldım. Finali de alabileceğimi düşünüyordum. Rakibim de güçlü bir sporcuydu. 67 kilonun son dünya şampiyonuydu. Farklı sıkletlerdeydik ve daha önce hiç karşılaşmadık. Kazanabileceğimi düşünüyordum ve onun için çabaladım. Biraz ters geldi bana, istediklerimi yapamadım."
Eray Şamdan, Türkiye'deki orman yangınlarına değinerek, "Ülkemiz zor zamanlar geçiriyor. Bunun bilincindeyiz. Biz de görüyoruz ve çok üzülüyoruz. Ülkemiz yanıyor, kadın cinayetleri oluyor. Bunun için çok üzülüyoruz. Biz de burada yapabileceğimizin en iyisini gerçekleştirerek halkımızı mutlu etmeye, gururlandırmaya, bir nebze de olsun yüreklerine su serpmeye çalışıyoruz. Bunu başarabildiysek ne mutlu bize. Türkiye'yi her alanda yüceltmek istiyoruz. Bizim işimiz spor ve karate. Bu işi en iyi şekilde yapıp vatandaşlarımızı mutlu etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Serap Özçelik Arapoğlu ve Dilara Bozan'ın madalyaya ulaşamamasıyla ilgili Eray, "Her kategoride madalya alabilme ihtimalimiz var. Hepimiz dünya sıralamasında ilk 5'teyiz. Serap abladan altın madalya beklerdim. Kendisi dünya karatesinin en iyi kadın sporcularından. Onun için biraz üzüldüm ama hayırlısı olsun. Kendisi zaten bize çok büyük gururlar yaşattı. Kendisine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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