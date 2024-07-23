Filenin Sultanları Paris Olimpiyat maç takvimi: Voleybol maçları ne zaman başlıyor?
Filenin Sultanları'nın voleybol maçları için geri sayım devam ederken, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı ve kadrosu merak ediliyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda mücadele edecek olan Filenin Sultanları, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı takımın maç takvimi de netleşti. Peki, bu heyecan dolu maçlar ne zaman? Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyat maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyatları'ndaki maç programı ve detayları...
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Voleybolseverlerin heyecanla beklediği Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyat maç programı araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sahne alacak. Bu büyük spor etkinliği, Temmuz ayında başlayacak ve dünyanın dört bir yanından sporcuların katılımıyla gerçekleşecek. 27 Temmuz'da başlayacak olan olimpiyatlarda, Filenin Sultanları da grup aşamasında üç önemli maç yapacak. Peki, Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatlarındaki maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte detaylar...
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TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?
Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:
29 Temmuz:
10.00 Türkiye - Hollanda
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1 Ağustos:
10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
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4 Ağustos:
10.00 Türkiye - İtalya