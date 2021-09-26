Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 56. dakikasında sahneye çıkan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan takımını 2-1 öne geçirdi. Sağ kanatta topla buluşan Morutan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Genç futbolcu golden sonra Teknik Direktör Fatih Terim’e sarıldı.

Bu yaz döneminde transfer olan 22 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevinci yaşadı. Rumen futbolcu bu sezon 5’i lig, 1’i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 resmi maçta görev aldı.

Göztepe maçına 11’de başlayan Morutan, 84. dakikada yerini Oğulcan Çağlayan’a bıraktı.

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