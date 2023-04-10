Olimpik Marsilya, Lorient ile berabere kaldı

Ligde 30. haftanın kapanış maçında, zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, orta sıralarda yer alan Lorient'e Moustoir Stadı'nda konuk oldu.

Taraflar, maç boyunca yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma, 0-0 beraberlikle sona erdi.

Olimpik Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadelenin tamamında oyunda kaldı.

Puanını 61'e çıkaran Olimpik Marsilya, zirve yolundaki rakipleri Paris Saint-Germain (69 puan) ve Lens'in (63 puan) haftayı galibiyetle tamamlamasının ardından üçüncü sırada kaldı. 45 puanlı Lorient ise 10. sırada yer aldı.