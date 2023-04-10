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Haberler Futbol Fransa Olimpik Marsilya, Lorient ile berabere kaldı

Lorient: 1 - Olimpik Marsilya: 1 MAÇ SONUCU

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, deplasmanda Lorient ile 0-0 berabere kaldı

Giriş: 10.04.2023 - 01:02 | Güncelleme: ABONE OL
Olimpik Marsilya, Lorient ile berabere kaldı
AA

Ligde 30. haftanın kapanış maçında, zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, orta sıralarda yer alan Lorient'e Moustoir Stadı'nda konuk oldu.

Taraflar, maç boyunca yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma, 0-0 beraberlikle sona erdi.

Olimpik Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadelenin tamamında oyunda kaldı.

Puanını 61'e çıkaran Olimpik Marsilya, zirve yolundaki rakipleri Paris Saint-Germain (69 puan) ve Lens'in (63 puan) haftayı galibiyetle tamamlamasının ardından üçüncü sırada kaldı. 45 puanlı Lorient ise 10. sırada yer aldı.

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