Teknik direktörlüğünü Hırvat Igor Tudor'un üstlendiği Olimpik Marsilya, konuk olduğu Brest karşısında 38. dakikada Nuno Tavares'in golüyle 1-0 öne geçti.

Brest, Pierre Lees-Melou'in 61. dakikada kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Olimpik Marsilya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Alexis Sanchez'e bıraktı.