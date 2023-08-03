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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek - Futbol Haberleri

        Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek

        Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 8 Ağustos Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:06
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        Galatasaray'ın maçına İsveçli hakem
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        Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 8 Ağustos Salı günü deplasmanda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile oynayacağı karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

        Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ekberg yardımcılıklarını Mehmet Culum ve Niklas Nyberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.

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