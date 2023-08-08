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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Olimpija Ljubljana Galatasaray 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ljubljana GS maçı hangi kanalda? - Galatasaray Haberleri

        Olimpija Ljubljana Galatasaray 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Olimpija Ljubljana Galatasaray 3. ön eleme turu ilk maçı için beklenen gün geldi çattı. Bu sezon 4 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen sarı kırmızılılar, bu kez Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana karşısında tur arıyor. İşte, bu akşam saat 22:00'de başlayacak Olimpija Ljubljana Galatasaray karşılaşması ile ilgili bilgiler...

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        Giriş: 08.08.2023 - 13:07
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u 2-2 ve 1-0'lık skorlarla turnuva dışına iten ve 3. ön eleme turuna yükselmeyi başaran temsilcimiz Galatasaray, şimdi de Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile play-offlara kalmak için kozlarını paylaşacak. İşte, Olimpija Ljubljana Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'ine ilişkin detaylar...

        • 2

          OLIMPIJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesine sahne olacak Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 8 Ağustos Salı günü oynanacak.

          Zorlu karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

          Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Zaniolo, Olivieira, Torreira, Mertens, Bakambu.

        • 4

          GALATASARAY'IN OLASI PLAY-OFF RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU

          Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.

          Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi oldu.

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

          Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu ilk maçları 22-23 Ağustos, rövanşları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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