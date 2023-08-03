Olimpija Ljubljana Galatasaray 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u sahasında 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. İşte, Olimpija Ljubljana Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı ile ilgili bilgiler...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren temsilcimiz Galatasaray, oynadığı ilk turu geçerek gruplara kalma hedefi için ilk adımı attı. Sarı kırmızılıların bir sonraki turda ise rakibi son Slovenya şampiyonu Olimpija Ljubljana oldu. İşte, şimdiden merakla araştırılan Olimpija Ljubljana Galatasaray maçına dair ayrıntılar...
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OLIMPIJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesine sahne olacak Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Zorlu karşılaşmanın saati ise birkaç gün içinde belli olacak.
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OLIMPIJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Olimpija Ljubljana Galatasaray mücadelesinin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.
Temsilcimizin Zalgiris Vilnius ile oynadığı maçların ilki S Sport Plus, rövanşı ise D Smart'tan canlı yayınlanmıştı.
Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....
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GALATASARAY'IN OLASI PLAY-OFF RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.
Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise şöyle;
Antwerp
Rakow-Aris
Molde-Klaksvik
Slovan Bratislava-Maccabi Haifa
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ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURALARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde 7 Ağustos tarihinde çekilecek.