2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 21:30'da İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Ligde çıkışa geçmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

O.MILANO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.