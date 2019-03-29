Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Olimpia Milano'yu deplasmanda 104-90 mağlup etti ve sezonun bitmesine bir hafta kala normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Euroleague'in yeni formatında ilk kez normal sezonu lider bitirecek.

İlk çeyreği 22-17 önde kapatan Fenerbahçe Beko, devreye de 52-42'lik skorla önde girmeyi başardı. Çekişmeli geçen 3. periyot sonucunda Armani Exchange Olimpia Milano farkı 5'e indirip skoru 73-68'e getirse de, sarı lacivertliler son periyotta ipleri eline aldı.

4. periyotta rakibine 31-22'lik bir üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, maçı da 104-90 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 29. maçında 24. galibiyetini alan Zeljko Obradovic'in öğrencileri, son haftaya liderliğini garantileyerek girdi. İtalyan ekibi ise 8. sırada kaldı ve 8. sıradaki playoff yarışında avantajı Olympiakos'a verdi.

Fenerbahçe Beko normal sezonun son haftasında 5 Nisan'da Maccabi FOX Tel Aviv'i İstanbul'da ağırlayacak.