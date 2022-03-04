OLİGARŞİ NEDİR?

Oligarşi, monarşi (monos, bir kişinin yönetimi) ve demokrasiden (demos, halkın yönetimi) farklı bir sistemdir.

Oligarşi TDK' göre; Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki:

"Bugün Fransa gibi iki yüz yıl önce oligarşiyi yıkmış bir ülkede hâlâ kral diye bağıranlar vardır." - Necati Cumalı

Bir oligark, din, akrabalık, prestij, ekonomik statü ve hatta diliyle toplumun geri kalan kısmından ayrılan yönetici sınıfın üyesi olabilir.