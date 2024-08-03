Olga Napoli evlendi
Belaruslu şarkıcı Olga Napoli, iş insanı Ahmet Çiğdem ile dünya evine girdi
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Olga Napoli ile Ahmet Çiğdem, önceki akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda hayatlarını birleştirdi.
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Çiftin düğününde Gülben Ergen sahne aldı.
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Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile "Sana İhtiyacım Var" adlı şarkıya düet yapan Olga, Sandal'ın Bursa'da konserde olması sebebiyle düğüne katılamadı. Geceye video konferans ile katılan Mustafa Sandal, çifte mutluluklar diledi.
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