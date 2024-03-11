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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölen sahibini yalnız bırakmadı

        Ölen sahibini yalnız bırakmadı

        Aydın'da Paşa isimli köpek, traktörün altında kalarak yaşamını yitiren sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 23:51 Güncelleme: 11.03.2024 - 23:51
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        Ölen sahibini yalnız bırakmadı
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        Aydın’ın İncirliova ilçesinde traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti. Paşa isimli köpek ise kazada ölen sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı.

        Olay, akşam saatlerinde Osmanbükü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Durmuş Kulyever, evinin bahçesine 09 KT 172 plakalı traktörüne tarım aleti takmaya gitti.

        Fotoğraf: İHA

        YAKINLARI YERDE YATARKEN BULDU

        Bir daha eve dönmeyen Kulyever’i merak eden yakınları, bahçeye baktıklarında yaşlı adamı traktör ile tarım aleti arasında hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş Kulyever’in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma olay yerinde inceleme yaparken, Kulyever’in Paşa isimli köpeği ise sahibinin başında havlayarak bekleyip, başından ayrılmadı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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