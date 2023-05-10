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Van'da ölen koyunları boş araziye bırakan şüpheli yakalandı

Van'da, boş araziye bırakılan ölen koyunlarla ilgili sosyal medyadaki tepkilerin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, koyunları bırakan şüpheliyi yakaladı

Giriş: 10.05.2023 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
Ölen koyunları araziye bırakan şüpheli yakalandı
AA

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 9 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesaplarında telef olan koyunların araziye bırakıldığına dair paylaşımlar yapılması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmada, koyunların, kamyon kasasında taşındıkları esnada gereğinden fazla yükleme sonucu sıkışarak telef olduklarının tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Telef olmuş hayvanları 8 Mayıs'ta boş araziye bırakan şahıs tespit edilerek 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma' suçundan gerekli idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Duyarlı vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın akıllı telefonlarına yükleyebileceği 'HAYDİ' uygulaması üzerinden çevre, doğa ve hayvanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunması, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik devam eden mücadelemizi güçlü kılacaktır."

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