Antalya'nın Kemer ilçesinde Antalya Çevre Yolu'nda geçen yıl 10 Ekim'de otomobiliyle ilerleyen veteriner Olgun Aslan, yolda başka bir otomobilin çarpması sonucu ölen köpeğin yanında bekleyen Cane Corso cinsi köpeği fark etti.
DHA'nın haberine göre Aslan, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Aslan, açlıktan zayıflayan, üzerinde çok sayıda kene bulunan köpeği otomobiline alıp kliniğe götürdü.
KLİNİĞİN MASKOTU OLDU
Kemikleri gözle görülür hale gelen 27 kilo ağırlığındaki köpek kulak ve ayak bölgesindeki yüzlerce kene nedeniyle tedaviye alındı. Arka ayaklarında gelişim bozukluğuna bağlı yamukluk bulunan köpek, kısa sürede kliniğin de maskotu oldu.
JayJay'in uysal tavırları, kliniğin ziyaretçilerinin ilgisini çekti. Tedavisi sonrası sağlığına kavuşan JayJay, 38 kiloya ulaştı.
ÖLEN KÖPEĞİNİN YATAĞINDA TEDAVİ GÖRMESİ ETKİLEDİ
İlçede yaşayan Alman vatandaşı Sylvia Bilen Dinkelacker, kanserden ölen köpeği Sezar'ın klinikteki yatağında tedavisi yapılan Jay Jay'i görünce etkilenip sahiplendi.
Kimlik ve çiple kısırlaştırma işlemlerini yaptırdığı Jay Jay'in yeni sahibi Dinkelacker, "Dogo Argentina cinsi Sezar isminde köpeğimi kaybettim. Birkaç ay sonra Jay Jay'i gördüm ve ona aşık oldum. Sezar'ın yatağı, battaniyesi, yorganında Jay Jay yatıyordu. Jay Jay'in çok kötü bir dönem geçirdiğini biliyordum. Sahiplendim. Sabah ve akşam dışarı çıkarmakta zorlanıyorum. Travmaları devam ediyor. Genellikle öğle vakti geziyoruz. Çok ses duyunca, arabaları görünce irkiliyor. Asansöre alışması için yemeğini asansörde veriyorum" dedi.
JAY JAY YENİ YOL ARKADAŞIYLA
Jay Jay'in zorlu tedavi sürecinde kanındaki pıhtılaşma rahatsızlığının da sona ermesi için kontrollerinin sürdüğünü anlatan veteriner Olgun Aslan, şunları söyledi:
"Jay Jay'i aylar önce trafik kazasında ölen arkadaşının yanında beklerken bulmuştuk. Çok zayıftı, ölümcül hastalığı vardı. Tedavi sürecinde klinikteki bir yataktan hiç çıkmıyordu. Bir aydan daha fazla klinikte tedavi gördükten sonra, yatağı bizim kliniğimize bırakan sahibini aradık. Kanser hastalığı nedeniyle köpeği ölen Dinkelacker'e, Jay Jay'in yatağı sahiplendiğini ve hiç ayrılmadığını anlattık. Görür görmez Jay Jay'i sevdi ve sahiplendi. Şimdi terapi ve alışma süresi geçiriyor. Jay Jay uzun süre sokaklarda kaldıktan sonra ev ortamına alıştı. Birlikte kafe, restoranlara gidip, parkta geziyorlar."
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