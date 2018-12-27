Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın özel haberine göre, Murat Demirbilek, 2011'de İstanbul Maslak'taki kazada hayatın kaybetti. Karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu için kusurluydu. Dosya kapandı. Acılı eş Yasemin Demirbilek, olayın peşini bırakmadı. Kazaya karışan üçüncü bir aracın izini buldu. Soruşturma yeniden açıldı.

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Kamera kayıtlarında olay yerine yakın tek taraflı bir kaza tespit edildi. Sürücüsü sorgulanınca olayın seyri değişti. Şüpheli O.K., yaşı küçük D.T.'nin yerine kazayı üstlendiğini itiraf etti. İddiaya göre tek taraflı kaza yapmış gibi rapor tutturulmuştu. Yapılan soruşturma sonucunda D.T.'nin, Murat Demirbilek'in aracına çarparak karşı şeride geçip kaza yapmasına neden olduğu ortaya çıktı.

4 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yaşı küçük ve ehliyetsiz D.T. hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Savcılık ayrıca, maddi hasarlı kazayı üstlenen O.K. hakkında da ayrı mahkemede dava açtı. İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan D.T.'nin davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme, "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan D.T.'yi 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca D.T.'yi "resmi belge düzenlemede yalan beyan" suçundan da 8 ay hapis cezasına çarptırarak bu cezayı 4 bin 800 TL adli para cezasına çevirdi. Yaşı büyük olduğu için başka bir mahkemede yargılanan O.K. de suçu üstlenme davasında cezaya çarptırıldı.