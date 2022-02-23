İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Beşinci Mevsim Kültür Merkezi önünde hamile bir sokak kedisi, köpeğin saldırısına uğradı.
AA'nın haberine göre güvenlik görevlileri, saldırıda can veren kediyi görünce, merkezde görev yapan ve hayvanlara ilgisiyle bilinen el sanatları öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas'a haber verdi.
Evinde de hayvanları bulunan ve daha önce pek çok kez kedi, köpek ve koyun doğumuna yardımcı olan Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince köpeğin ağzından alarak kültür merkezindeki atölyesine götürdü.
Mesai arkadaşlarının yardımıyla kedinin karnını açan Sivas, 3 yavruyu çıkarıp her birine kalp masajı yaparak hayata tutunmalarını sağladı.
Yaklaşık 10 dakika süren çabanın ardından İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine bilgi verildi. Yavrular, burada yeni doğum yapmış bir anne kedinin yanında korumaya alındı.
Ölen kedinin köpeğin ağzından alınarak merkeze getirilmesi ve karnı açılarak yavruların kurtarılması süreci hem Beşinci Mevsim Kültür Merkezi güvenlik kameralarına yansıdı hem de cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
"ÇOK CİDDİ BİR CESARET"
Olayı öğrenen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hayvansever Sivas'ı makamında kabul etti.
Duyarlı davranışı için Sivas'a teşekkür eden Taban, "Anne kedinin öldüğünü ve hamile olduğunu fark ederek beraberinde hemen bulunduğu yerde bir operasyona girişilmesi takdire şayan bir şey. Çok ciddi bir cesaret bu. Nihayetinde bir canlı var ortada. Benim kurumumdan, ailemizin içinden böyle bir şey çıkması beni çok mutlu etti. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Ümmühan Özdemir Sivas ise merkezin yakınında bir köpeğin saldırması sonucu ölen sokak kedisinin hamile olduğunu anladıklarını anlattı.
Kedinin karnındaki yavruların canlı olduğunu fark ettiğini belirten Sivas, şöyle devam etti:
"Ben hayvanı alarak yukarı çıkardım. Müdahalemizi ettik ve içindeki 3 yavruyu hayata döndürdük. Yavru kediler şu an hayattalar. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine teslim ettik. Bu aslında benim ilk kez yaptığım bir şey değil. Çocukluğumdan beri çok kedi köpek kurtardım. Hayvanlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Bu olayda da acil bir karar vermek gerekiyordu. Yavrular bir iki dakika içinde nefessizlikten öleceklerdi. Veteriner çağırıp beklesek yavruları kurtaramazdık."
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