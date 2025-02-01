Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi!
Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi.
Giriş: 01.02.2025 - 22:21 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:21
Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattı.
28 yaşındaki futbolcu bugün 22.00 sıralarında özel uçakla Trabzon’a geldi.
Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Zubkov için sağlık kontrollerinin ardından imza töreni düzenlenecek.
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