Oleksandr Shovkovskyi: Galatasaray’a bir gol hediye ettik

UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Ukrayna ekibinin teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi, basın toplantısında konuştu.

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Sözlerine Türkiye, İstanbul ve Galatasaray’a teşekkür ederek başlayan Shovkovskyi, “Türkiye’ye, İstanbul’a, Galatasaray’a çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladınız. Çok memnun kaldık. Ukrayna’daki durumdan dolayı biz çok destek görüyoruz. Galatasaray güçlü bir takım. Sürekli atak oyunu oynuyorlar. Biz rakibimizi tanıyarak oyuna başladık. Oyun başında biz Galatasaray’a bir gol hediye ettik. Daha sonra penaltı oldu. Bunun üstüne çalışacağız” diye konuştu.

"GALATASARAY TARAFTARI ÇOK GÜÇLÜ" Galatasaray taraftarının çok güçlü olduğunu belirten Shovkovskyi, ülkelerindeki savaştan dolayı dolu stadyumlarda maç oynayamadıklarını dile getirdi. Dolu tribünlerin önünde kendi futbolcularının da motive olduğuna dikkat çeken Shovkovskyi, “Ukrayna’daki savaştan dolayı böyle dolu statlarda oynayamıyoruz. Bunu da özledik. Galatasaray taraftarı çok güçlü. Mücadele ediyorlar. Takıma çok güzel destek oluyorlar. Bu destek bizi bile motive etti. Taraftarı görünce çocuklar biraz endişelendi ancak sonra kontrol altına aldılar. Her maçta hata yapabiliriz. Çocuklar duygularını kontrol edince güzel bir oyun oynadıklarını düşünüyorum. Maçtan önce hem savunmada hem hücum için farklı taktikler yaptık. Sonuç olarak bizim de bazı taktikleri değiştirmemiz gerekecek. Maçın başında çok güzel fırsatlarımız vardı. Fakat bunları kullanamadık. Burada bir sıkıntı oldu. Bunlara bakacağız. İlk devre sonunda sakinleşince kendilerini toparladılar. İkinci devre iyi bir oyun gösterdik. 2-0’ı görünce futbolcuların morali bozulabiliyor. Duygularını kontrol altına alınca atağa geçtik” ifadelerini kullandı.