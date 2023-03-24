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Haberler Futbol

Oleksandr Petrakov: Türkiye´nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz

Ermenistan, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Türkiye´yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, müsabakanın oynanacağı Republican Stadı´nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Giriş: 24.03.2023 - 19:07 | Güncelleme: ABONE OL
Oleksandr Petrakov: Türkiye´nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz
DHA

Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, Türkiye maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Gruptaki her takımın eşit olduğunu söyleyen Petrakov, "Futbolcularımın formu iyi durumda. Yarın da bunu sahada göstereceğimizi umuyorum. Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz, çalışmalarımızı buna göre yaptık. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

"OYUNCULARIMLA UZUN GÖRÜŞMELER YAPTIM"

Takımdaki genç oyuncuların büyük potansiyeli olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Çok uzak ülkelerden gelen oyuncularımız var. Bunun bizi zorlamaması için oyuncularımla uzun görüşmeler yaptım. Bu dezavantajı ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Genç oyuncularımız da kadroya katılıyor. Onların da büyük potansiyeli var" dedi.

"TAKIMDA HERKES LİDER OLMALI"

Son olarak takımdaki her oyuncunun bir olduğunu söyleyen Oleksandr Petrakov, "Takımda herkes lider olmalı. Tek bir kişiyi lider yapmak, ona göre oyunu ayarlamak benim tarzım değil" açıklamasında bulundu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ermenistan, A Milli Futbol Takımı ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı statta ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda 5'e 2 çalışma ile devam antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki mücadelenin taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

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