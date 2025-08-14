Ole Gunnar Solskjaer: Gelişmemiz lazım
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick's'e karşı 3-2 kazandıkları UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Oyundan memnun olmadığını belirten Norveçli teknik adam, "Turdan ve sonuçtan memnunum ancak gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 3-2'lik St. Patrick's maçının ardından açıklamalarda bulundu.
HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan Norveçli teknik adam, sonuçtan memnun olduğunu ancak oyundan mutlu olmadığını ifade etti.
"GELİŞMEMİZ LAZIM"
Solskjaer maçla ilgili olarak şunları söyledi:
"Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum ancak gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz."
"DAHA HIZLI OYNAMALIYIZ DEDİM"
2-1 mağlup tamamladıkları ilk yarının ardından oyuncularıyla soyunma odasında yaptığı konuşmadan bahseden Solskjaer, "Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik." dedi.
Deneyimli teknik adam, oyuna girdikten 1 dakika sonra sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu hakkında ise, "Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı." ifadesini kullandı.
"TESİSTE EL SIKMAYI YASAKLADIK"
Al Musrati'nin kadroda olmamasına da değinen tecrübeli teknik adam, "Bugün yedek kulübemde Kartal, Salih ve Amir vardı. Ben de kararımı diğer pozisyonlardan oyuncuları yedek kulübesine koymak üzere verdim. Ayrıca Al Musrati hastaydı. Geçen hafta İrlanda'ya bu yüzden gelmedi. Tesiste bir ishal salgını olduğunu söyleyebilirim. Rashica da maçı kaçırmıştı. Umarım bu artık bitmiştir. Tesiste el sıkmayı yasakladık. Herkes yumrukla selamlaşıyor." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLA BAĞIMIN ZAYIFLADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Baskıdan ve beklentilerin büyük olmasından hoşlandığını söyleyen Solskjaer, yaptığı işe güvendiğini vurgulayarak, şunları aktardı:
"Taraftarlarla bağımın zayıfladığını düşünmüyorum. Beklenti çok yüksek. Ocak ayında geldiğimizde takım 6, 7. sıradaydı. Herkesin destekleyeceği bir takım inşa etmek istiyoruz. Taraftarın bundan daha iyisini göreceğine eminim. Şu an harika değiliz ama daha iyi olacağımızı biliyorum. Her maçı 4-0 kazanmak istiyoruz ama bu her zaman mümkün değil. Bazen rakipleriniz de işinizi zorlaştırabiliyor. Oynadığımız her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Sürekli hücum etmek, fırsat bulmak, gol atmak herkes ister ama o alanları hak eden bir takım olmalıyız. Baskı daha iyi takım olmak için önemli. Ben baskıyı seviyorum. Beklentinin büyük olması hoşuma gidiyor. Oyuncuların da eleştirileri iyi idare etmesi gerekiyor. Genç oyuncuların bunu öğrenmesi gerekiyor. Rafa, Joao, Mert, Tammy gibi oyuncular bunu biliyorlar. Bizim buradaki amacımız büyük bir takım kurmak. Zor zamanlar olabilir. Ben yaptığım işe güveniyorum. Beklenti canlı hissettiren bir şey. Baskıyı kaldıracak oyunculara ihtiyacımız var, böyle bir takım inşa ediyoruz. Eleştiri her zaman olacak. Sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız. Baskıyı kaldıran bir oyuncu grubu gerekiyor."