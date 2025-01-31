Ole Gunnar Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Twente'te 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Solskjaer "Rakibimizden bir tık daha fazla topla oynadık ama asıl önemli nokta fırsat ve şans yaratmaktı. Biz, maçı kazanmak için yeteri kadar kadar fırsat yaratamadık. Rakibimizi açamadık bir türlü. Hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

REKLAM advertisement1

"KAZANMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ" Takıma mesaj gönderen Solskjaer "Kazanmayı öğrenmek zorundayız. Hücumda fırsatlar yaratmak zorundayız. Bunun için buradayım. İstikrarı sağlamamız lazım. Oyuncuları da anlıyorum, çok fazla hoca değişti. Bu oyuncu grubuna uyan sistemi gerçekleştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

IMMOBILE VE RAFA SILVA AÇIKLAMASI Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın oyundan çıkmasıyla ilgili bilgi veren Norveçli teknik adam "Rafa'nın kalçasında ağrıları vardı ama kendisi oynamak istedi. Maçın ilerleyen bölümlerinde oyunu kontrol etmekte zorlandığımız için bu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Ciro zaten ilk yarının sonlarında sakatlandı. Devam edemedi. Devrede onu oyundan aldık. Rafa'nın maçtan önce de ağrıları vardı. Elinden geleni yaptı ama değiştirmeden bir süre önce topalladı, zorlandı ve değiştirmek zorunda kaldık. Rafa devam etmek istedi ama bu riski alamazdık. Her zaman oynamak isteyen bir oyuncu Rafa."" açıklamasını yaptı.