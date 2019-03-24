24 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre, olay İmamoğlu ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İmamoğlu ilçesinde kahvehane işleten Mevlüt Özcan'dan 18 Şubat'tan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İmamoğlu polisi kayıp şahsın bulunması için harekete geçti. Bu arada arkadaşına 19 Şubat günü Özcan'ın telefonundan "Benim şarjım bitti, ben iyiyim beni merak etmeyin" diye SMS geldi.
KATİLLERİYLE BİRLİKTE HASTANEYE HASTA ZİYARETİNE GİTMİŞ
Özcan'ın arkadaşı hemen bu SMS'i polise götürdü. Polis gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma yapmaya başladı. Bu arada SMS gelen telefona da kimse ulaşamadı. Polis özel ekip kurup 150 güvenlik kamerası inceleyip araştırmayı derinleştirdiğinde Özcan'ın en son Mustafa K. ve kardeşi Ali K. ile birlikte Adana Şehir Hastanesine hasta ziyaretine gittiğini daha sonra da bir daha haber alınamadığını saptadı. Polis iki kardeşi gözaltına alıp sorguladı. Ancak zanlılar suçlamaları kabul etmeyerek, "Hastaneden sonra biz eve geçtik o da kendi evine gitti. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.
ÇAPRAZ SORGUDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİLER
Zanlılar suçlamaları kabul etmediği için polis gözaltı sürelerini uzatıp zanlıları çapraz sorguya aldı. Bu arada Özcan'ın telefon sinyalinin de SMS atıldığında zanlıların bulunduğu yerden geldiği tespit edildi. Bu bilgiler üzerine polis çapraz sorguya devam edince zanlılar Özcan'ı öldürdüğünü itiraf etti.
Zanlıların Özcan'dan 60 bin lira kendilerine 40 bin lira da başkasına vereceğiz diyerek yine kendilerine para aldığı bu parayı da ödeyemeyince Özcan'ı öldürmeye karar verdikleri öğrenildi. İki kardeşin Özcan ile Adana Şehir Hastanesinden döndükten sonra onu Camili Mahallesi tarafına götürüp burada Ali K.'nin kullandığı otomobil ile giderken kardeşi Mustafa K.'nin Özcan'ın ensesine 3 el ateş ederek öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi.
İki kardeşin daha sonrada Özcan'ı bir dereye atıp ilçeye gelerek burada kendi kıyafetlerini değiştirip, otomobilde yıkayarak delilleri yok ettikleri belirtildi.
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