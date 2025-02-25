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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürüp başında beklemişti, tutuklandı | Son dakika haberleri

        Öldürüp başında beklemişti, tutuklandı

        Kocaeli'de eski ortağını alacak verecek meselesi yüzünden öldüren ve başında bekleyen Resul Türk tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 19:41 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:41
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        Öldürüp başında beklemişti, tutuklandı
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        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde borç- alacak nedeniyle eski ortağı Mehmet Günaydın’ı (43) restoranına gidip pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan, ardından da bir süre başında bekleyen Resul Türk, tutuklandı. Günaydın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Türk’ün ise savcılıkta verdiği ifadede, parasını alamadığı için restorana gittiğini, kimseyi rehin almadığını, olay nedeniyle de pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        DEFALARCA ATEŞ ETTİ

        Olay, dün saat 12.00 sıralarında Gebze ilçesi Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoran sahibi Mehmet Günaydın’ın eski ortağı Resul Türk, iş yerine giderek Günaydın’dan alacağı olan parayı istedi. Burada çıkan tartışmada Türk, yanında bulunan pompalı tüfeği çıkarırken, restoranda bulunanlar ise kaçtı. Türk, pompalı tüfekle Günaydın’a defalarca ateş ederek ağır yaralayıp, daha sonra da başında beklemeye başladı.

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        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmada Türk, özel harekat polisleri ve müzakereci polisin çabaları sonucu teslim oldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Günaydın ise kaldırıldığı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli, 1 çocuk babası Günaydın'ın cenazesi, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Resul Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Türk, savcılıkta verdiği ifadede, Mehmet Günaydın ile ortaklıklarını yaklaşık 1 yıl önce sona erdirdiklerini, o zamandan beri ortalıktan doğan parasını alamadığını, bu sebeple de sık sık tartıştıklarını anlattı. Parasını istediğini ancak vermemesi üzerine restorana gittiğini anlatan Türk, kimseyi rehin almadığını, olay nedeniyle de pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Resul Türk, tutuklandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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