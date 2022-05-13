Öldürülen Al Jazeera muhabirinin cenazesine müdahale

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Yüzlerce gazeteci ve aktivist Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisi, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi.
Ebu Akile'nin naaşının morgdan çıkarılmasına yakın İsrail polisi hastane kapısına geldi. İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi. Cenazeye katılanlar, Ebu Akile'nin tabutunu hastane kapısına taşırken İsrail polisi ve cenazeye katılanlarla arbede yaşandı.
Öldürülen Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin tabutu omuzlarda ve onlarca Filistin bayrağıyla ilerlerken aralarında atlıların da bulunduğu İsrail polisi cenazeye katılanlara cop, ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Ebu Akile'nin naaşı, İsrail polisinin müdahalesi sırasında omuzlarda morga geri taşındı. İsrail polisi, morgun önünde bir süre bekledikten sonra tabut cenaze arabasına yüklendi.
İsrail polisi, cenaze aracının çevresinde güvenlik kordonu oluşturarak tabutla beraber yürümek isteyenlerin yaklaşmasına müsaade etmiyor.
FRANSA'DAN TEPKİ: ŞOKE EDİCİ
Fransa, İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen cenaze töreninde İsrail polisinin cenazeyi taşıyanları dakikalarca darbetmesine ilişkin görüntüleri "şoke edici" olarak tanımladı.
Fransa’nın İsrail'deki başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa’nın koruması altındaki St Joseph Hastanesinde Şirin Ebu Akile’nin cenaze töreni sırasında yaşanan polis şiddetinin kaygı verici olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu görüntülerin derinden "şoke ettiği" vurgulandı.
BM'DEN İNSAN HAKLARINA SAYGI ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Al Jazeera televizyonunun öldürülen Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine İsrail polisinin müdahalesine tepki gösterdi.
Guterres'in cenaze töreni sırasında İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahalesinden son derece rahatsız olduğunu belirten Haq, temel insan hakları ile ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı duyulması çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield da Twitter hesabından Ebu Akile'nin cenaze törenindeki görüntülerin kendilerini derinden üzdüğü ve cenazesine saygı duyulması gerektiği açıklaması yaptı.
AL JAZEERA MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.
Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.
Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.
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