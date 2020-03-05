05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öldürülen 3 bin 150 kadın anısına "Yüzleşme" adlı sergi açıldı
- Trabzon'da ressam Şükran Üst'ün, 4 Mart 2009 ile 4 Mart 2020 tarihleri arasında öldürülen kadınlar anısına çizdiği 3 bin 150 portre, Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde sergileniyor
Trabzon'da ressam Şükran Üst'ün, 4 Mart 2009 ile 4 Mart 2020 tarihleri arasında öldürülen kadınlar anısına çizdiği 3 bin 150 portre çalışmasının yer aldığı "Yüzleşme" adlı resim sergisi, Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinin çeşitli noktalarında beğeniye sunuldu.
Femin-Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Başkanı Üst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de çok fazla sayıda yaşanan kadın cinayetlerinin insanı etkilediğini belirterek, "Bir kadın, anne, öğretmen ve sanatçı olarak ister istemez yaşananlardan çok etkileniyorum. Üzücü olaylar, gün geçmiyor ki bir kadının ölümüne şahit olmayalım." dedi.
Üst, sanatını icra ederken kadın cinayetlerinin yıllardır adeta iç yarası haline dönüştüğünü vurgulayarak, "Bu konuya ilişkin 2016'dan sonra küçük küçük çalışmalar yapmaya başladım ama 2018 ve 2019'da daha da yoğunlaştım. Gezdiğim, dolaştığım her yerde kadın cinayetlerine dikkat çekebilme fikri aklımdaydı. Okulda, ders arasında, çocuklarımla birlikteyken tatilde gezdiğim yerlerde. Bazen uçakta ya da bir toplantıda peçetenin üzerine kadın portresi çiziyordum." diye konuştu.
Amacının öldürülen her kadın için bir portre çizmek olduğunu anlatan Üst, şunları kaydetti:
"Bunlar tamamen hayali, benim kadınlarım. Hepsinin yüzünde bir anlam var, ben bile baktığımda bakışlarında bir şeyler hissediyorum. Onları yaşatamadık ama isimlerini yaşatalım hiç değilse. Yaşamları ellerinden alınan kadınlar için açtım bu sergiyi. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu sorun var ve bizde 'yok' diyemeyiz, öteleyemeyiz. Birçok kadın dernekleri, kurumlar bu konuda çalışma yapıyor ama görsel çalışmaların kalıcılığı daha farklıdır. Ben istedim ki insanlık yüzleşsin, bu kadar insan öldürüldü bir de böyle görsünler."
Üst, Münevver Karabulut'un Mart 2009 yılında öldürüldüğünü anımsatarak, "Dün de Münevver'in ölüm yıl dönümüydü. Münevver'in öldürüldüğü tarihten 4 Mart 2020'ye kadar 3 bin 150 kadın öldürüldü. Bunlara ses vermemiz, 'dur' dememiz, farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Beni de bu sergiyi hazırlamaya iten duygu bu oldu." ifadesini kullandı.
Serginin, çeşitli kurum ve kuruluşların desteği ile 81 ili dolaşmasını arzu ettiğini vurgulayan Üst, "Toplumda bu konuda daha fazla duyarlılık oluşmasını istiyorum. Kimse ölmesin, bu olaylar azalsın istiyoruz. Belki durmayacak ama hep birlikte azalmasına vesile olalım diyorum. Bu büyük bir yara ve yüzleşmemiz gerekiyor." dedi.
Dünyada bir sanatçının bu kadar çok sayıda eserinin yer aldığı sergi organize edilmediğini aktaran Üst, kendi imkanları ile Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuramayacağını ancak bu noktada kendisine destek olmak isteyen kurumlar bulunduğunu, dolayısıyla da konuya ilişkin çalışma yapabileceğini sözlerine ekledi.
Trabzon Forum Alışveriş Merkezi'nin üç katında çeşitli noktalarında yer alan sergi, 10 Mart Salı gününe kadar açık kalacak.
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