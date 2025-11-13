ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Öldürme Arzusu, başarılı bir travma cerrahı olan Paul Kersey’nin (Bruce Willis) hikayesini merkeze alıyor. Paul, mesleki hayatında ölüm döşeğindeki hastaları kurtarmak için gece gündüz çalışırken, özel hayatında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Eşi Lucy (Elisabeth Shue) ve kızı Jordan (Camila Morrone) ile mutlu bir yaşam süren Paul’ün dünyası, evine düzenlenen vahşi bir saldırı sonrası altüst olur. Bu trajik olayda eşi hayatını kaybeder, kızı ise komada yaşam mücadelesi verir. Polisin failleri bulmakta yetersiz kalması üzerine Paul, adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar verir. Mesleki becerilerini kullanarak bir intikam makinesine dönüşen Paul Kersey, suçluların peşine düşer ve şehirde bir kanunsuz kahraman haline gelir.