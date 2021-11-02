"Sevgilimin evine çok geliyorsun!" Döve döve öldürdüler!

İstanbul Çekmeköy Merkez Mahallesi'nde, 29 Ekim günü tam bir dehşet meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre evinden dışarı çıkan Burhanettin Okyay (56), evinin kapısının önünde 4 kişinin saldırısına uğradı.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
Saldırganlar, etrafını sardıkları 56 yaşındaki adamı feci şekilde dövdükten sonra olay yerinden kaçtılar. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Burhanettin Okyay, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
POLİS ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİ TESPİT ETTİ
Olayla ilgili araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganlardan birinin Burhanettin Okyay'ın kapı komşusu olan üniversite öğrencisi S.A.'nın sevgilisi Emre A. (22) olduğunu belirledi. Emre A. ile Burhanettin Okyay ve çocukları arasında daha önceden kız arkadaşının evine çok sık geldiği için tartışmalar yaşandığı tespit edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis peşine düştüğü Emre A.'yı kısa sürede yakaladı. Ölümle sonuçlanan darp olayına karıştıkları tespit edilen Onur A. (26), Yasin S. (21) ve 17 yaşındaki Y.M. de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı.
EVDEN ÇIKMASINI BEKLEMİŞLER
Emre A.'nın, kız arkadaşının evine gittiği sırada Burhanettin Okyay'la birkaç kez tartıştığı, olay günü de 3 arkadaşını çağırıp evden çıkmasını bekledikleri Okyay'a saldırdıkları belirtildi.
ZANLILARIN BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI
Polisin yaptığı incelemede şüphelilerden Emre A.'nın çeşitli suçlardan 17, Onur A.'nın ise 26 suç kaydı olduğu tespit edildi.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntüler dosyaya konuldu. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.
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