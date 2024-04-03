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        Haberler Gündem Güncel Öldürdüğü köpeği at arabasına bağlayıp sürükledi

        Öldürdüğü köpeği at arabasına bağlayıp sürükledi

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Mehmet H., öldürdüğü sokak köpeğini at arabasının arkasına bağlayarak sürükledi. Bu anları cep telefonu ile kaydeden Mehmet H. gözaltına alındı. Görüntülerde Mehmet H.'nin "Birkaç gün önce demiştim. Seni bu ilçedeki köylere almazlar diye. Böyle kuduran köpeğin başına bir şey gelir diye. Bakın öldü." sözleri dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:07
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        Öldürdüğü köpeği at arabasına bağlayıp sürükledi
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        Gaziantep'te hayvana işkence görüntüleri kan dondurdu.

        Kentin Oğuzeli ilçesinde bir kişinin, öldürdüğü köpeği at arabasının arkasına bağlayıp sürükleyerek işkence ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlaması üzerine inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede görüntülerdeki kişinin Mehmet H. olduğu belirlendi.

        "GÖTÜRÜP İLÇE DIŞINA ATIN"

        Gözaltına alınan Mehmet H.'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler büyük tepki toparken, görüntülerde öldürdüğü köpeği at arabasının arkasına ip ile bağlayıp sürüklediği görüldü.

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        Görüntülerde ayrıca Mehmet H.'nin "Birkaç gün önce demiştim. Seni bu ilçedeki köylere almazlar diye. Böyle kuduran köpeğin başına bir şey gelir diye. Bakın öldü. Oğuzeli'ne gelme demiştim beni dinlemedin. Bak başına ne geldi, kim vurduya gittin. Bunu götürüp ilçe dışına atın. Bakın sonuç böyle olur dediği duyuldu.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Mehmet H.'nin gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi

        Oğuzeli ilçemizde bir köpeğin öldürülerek at arabası arkasında sürüklenmesi ve olayın video görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, olayı gerçekleştiren ve video görüntülerini yayınlayan şahıs, jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanmış, hakkında adli süreç ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında uygulanacak yaptırımlar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır.

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