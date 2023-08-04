Öldükten sonra vücudumuza ne olur? Filmlerdeki gibi olmuyor!

VÜCUDUN KENDİNİ İMHA ETMESİ - OTOLİZ

Ölümden kısa bir süre sonra otoliz adı verilen bir süreç başlar. Otoliz, öldükten sonra hücrelerin kendi kendini sindirmesi kısaca imha etmesi olarak tanımlanır. Bir bedende hücreler, oksijen ile canlı kalır. Ancak ölümden sonra oksijen kesildiği için hücreler parçalanır ve enzimler dışarı çıkar. Enzimler ise vücudu sindirmeye başlar. Böylece otoliz adı verilen çürüme süreci decvam eder.