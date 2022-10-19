Başka bir örnek olarak; uygulamaya "en eski anı nedir?" diye sorulabilir. Bunun karşılığında kişi yaşadığı en eskin evin fotoğrafına erişebilir ya da belki de 20 yaşındayken verdiğin bir yanıtı kendi sesinden dinleyebilir.

Belki de çok da uzak olmayan bir gelecekte, bu tür uygulamalar normal hale gelir ve sevdiklerimize "canlı" anılar bırakabiliriz. Kim bilir?