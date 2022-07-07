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Öldük biz... Sağlık çalışanlarından şiddete karşı eylem

Sağlık çalışanları, Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine ülke genelinde iş bırakma ve protesto eylemleri düzenliyor. 'Öldük biz...' adı altında düzenlenen eylemlerde "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz" sloganları atılırken şiddetin öngörülebilir ve önlenebilir olduğuna dikkat çekiliyor.

07.07.2022 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
Öldük biz... Sağlık çalışanlarından şiddete karşı eylem
"Öldük biz!" Sağlık çalışanlarından şiddete karşı eylem
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Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla; Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine sağlıkta şiddete karşı “Üzgünüz, Öfkeliyiz, Şiddete Karşı 7-8 Temmuz'da G(ö)revdeyiz" eylemleri düzenleniyor.

'Öldük biz' adı altında yurt çapında düzenlenen eylemler kapsamında iş yerlerinde toplanan sağlık çalışanları, saygı duruşu ve sessiz oturma eylemleri gerçekleştiriyor.

Ülke genelindeki hastanelerde düzenlenen eylemlerde yapılan basın açıklamalarında, sadece doktorlara değil tüm sağlık çalışanlarına her gün şiddet uygulandığına dikkat çekiliyor.

'Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz' sloganlarının atıldığı eylemlerde bütünlüklü politikalarla şiddetin önüne geçilmesi için çağrıda bulunuluyor.

Sağlık çalışanlarının eylemleri iki gün boyunca devam edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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