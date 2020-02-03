03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz" hangi ülkenin ulusal mottosudur? sorusu bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, yarışmacılara yöneltilen sorular arasındaydı. "Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz" sözü ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
"OLDUĞUMUZ GİBİ KALMAK İSTİYORUZ"
'Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz' ya da 'Neredeysek orada kalmak istiyoruz' sözünün orijinali, "Mir wëlle bleiwe, wat mir sin". Söz, Lüksemburg'a ait.
LÜKSEMBURG NEREDE?
Lüksemburg ya da resmî adıyla Lüksemburg Büyük Dükalığı, Batı Avrupa'da denize kıyısı olmayan küçük bir devlettir. Toprakları Belçika, Fransa ve Almanya ile çevrelenmiştir. Başkenti, ülkeyle aynı adı taşıyan Lüksemburg'tur. Lüksemburg'un nüfusu yarım milyonun biraz altında ve yüzölçümü yaklaşık olarak 2.586 kilometrekaredir.
Ülkede parlamenter temsilî demokrasi ile birlikte anayasal krallık sistemi vardır. Grandük unvanını taşıyan bir monark tarafından yönetilir. Eski dönemlerden günümüze ayakta olan en büyük dükalıktır. Ülke son derece gelişmiş bir ekonomiye sahiptir ve kişi başına düşen millî gelir ortlamasında IMF ve Dünya Bankası verilerine göre birinci sırada yer alır. Tarihî ve stratejik önemi kurulduğu Roma dönemine dek uzanır.
Lüksemburg; Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, OECD'nin, Birleşmiş Milletler'in, Benelüks Topluluğu'nun ve Batı Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerindendir. Ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük yerleşim birimi olan Lüksemburg, Avrupa Birliği ile ilgili pek çok sayıda kurum, kuruluş ve dairenin genel merkezliğine ev sahipliği yapmaktadır.
Lüksemburg, Roma ve Cermen kültürlerinin kesiştiği bir noktada yer alır ve bu iki uygarlığın da ülkenin kültürel yapılanmasında büyük payı vardır. Lüksemburgça, Almanca ve Fransızca olmak üzere üç resmî dilin bulunduğu ülke laik bir devlet yapılanmasına sahip olsa da Lüksemburg halkının büyük çoğunluğu Roma Katolik Kilisesi'ne bağlıdır.
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