İHA

İhracatçı Birliklerinde seçim süreci hızlanmaya devam ediyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) önümüzdeki Nisan ayında seçimli olağan genel kurulunu yapacak. Geçtiğimiz günlerde yeni dönem için İDMİB Başkan adaylığını açıklayan Güven Karaca projelerini sektörle paylaşmaya başladı. Ayakkabı, saraciye, deri ve kürk konfeksiyon ile tabakhane sektörlerinden oluşan deri ve deri mamulleri sektörünün özellikle katma değerli ihracat ve dış ticaret fazlası anlamında Türkiye’nin en önemli sektörlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Güven Karaca Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı İDMİB’de yeni dönem için Başkan adayı olduğunu Ocak ayı içerisinde açıklamıştı. Karaca’nın projeleri arasında en dikkat çekicisi Karbon Nötr Organize Sanayi Bölgesi oldu.

Küresel iklim değişikliğinin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Karaca “Birlikle Hedefe” sloganı ile başlattıkları süreçte ayakkabı, saraciye, deri ve kürk konfeksiyon ile bu sektörlerin yan sanayi üreticileri için öncelikli sorunların başında ölçek problemi geldiğini vurguladı. Sektörün çok uzun yıllardır ihtiyacını hissettiği “Karbon Nötr Organize Sanayi Bölgesi” ile hem sektörlerin ölçek probleminin çözümü için önemli bir adım atacaklarını hem de uluslararası alıcıların temel satın alma kriterleri arasında yer alan birçok hususa cevap verecek bir yapıyı hayata geçireceklerini ifade eden Karaca, projeyi ilgili tüm sektörel STK’lar ve paydaşlarla tam bir uyum ve fikir birliği ile inşa edeceklerini dile getirdi. Karaca, konuya ilişkin olarak Kamu nezdinde de girişimlerin sürdüğünü vurguladı.

SIFIR ATIK HEDEFİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Öncelikli hedeflerinin sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk alanlarında yetkinliğini kanıtlayan firma sayısını arttırmak olduğunu belirten Karaca kuracakları Karbon Nötr OSB’lerde üretimin ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynakları ile yapılacağını, bu bölgelerde üretim yapan firmaların atıklarının da kurulacak enerji üretim tesisleri ile değerlendirileceğini ve nihayetinde sıfır atık OSB hedefi için çalışacaklarını vurguladı. Karaca enerji üretimi için uygun olmayan atıkların ise kaynakta ayrıştırılacağını ve uygun şekilde geri dönüştürüleceğini, böylelikle ihracatçı firmaların kendi başlarına altından kalmakta zorlanacakları birçok sorunu elbirliği ile aşacaklarını anlattı.



Kurulacak Karbon Nötr OSB’lerde ihracatçıların ihtiyaç duyacakları ortak kullanım amaçlı fason alanlarından gümrükleme ve lojistik çözümlerine kadar birçok hizmetin yerinde sunulacağını ifade eden Karaca alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulacak finansmana ilişkin çözümler ile kreş ve konut gibi sosyal donatı alanları için de çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.



İhracatçıların en önemli ihtiyaçlarından bir tanesinin de doğru ve verimli insan kaynağı olduğunu vurgulayan Karaca orta öğretim çağından başlayarak öğrencilere mesleki ve örgün eğitimi bir arada sunmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile de yoğun bir işbirliği içerisinde çalıştıklarını, kurulacak OSB’lerde eğitim, kuluçka, Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezleri gibi destek unsurlarının da yer almasını sağlayacaklarını vurguladı.



Önümüzdeki günlerde projelerine ilişkin detayları açıklamaya devam edeceğini belirten Karaca öncelikli amaçlarının sektör ihracatını ve dış ticaret fazlasını daha da ileriye taşımak olduğunu, bu amaçla hiçbir sektör ayrımı yapmadan çok kıymetli bir bütünü oluşturan tüm parçalar için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti. Güven Karaca spesifik olarak herhangi bir sektörün değil, ayakkabıdan saraciyeye, tabakhaneden deri ve kürk konfeksiyona ve tüm bu sektörlerin yan sanayi üreticilerinin tüm paydaşlarının ortak temsilcisi olacaklarını ifade etti.