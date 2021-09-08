34 yaşındaki milli futbolcu Olcay Şahan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile futbolcu bıraktığını duyurdu. Olcay Şahan veda mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım. Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi veda zamanı; çok sevdiğim, her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum. Hakkınızı helal edin."
Kariyerine Almanya'da başlayan Olcay Şahan; Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach takımlarının altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerine ise Duisburg ve Kaiserslautern takımları ile başladı.
Olcay, kariyerindeki büyük çıkışı ise 2012-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte 180 maçta 35 gole imza atan tecrübeli futbolcu, ardından A Milli Takım'a seçildi. Milli formayla 29 maça çıkan Olcay, Beşiktaş'ın ardından da Trabzonspor, Denizlispor ve son olarak Yeni Malatyaspor forması giydi.
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