Olcay Şahan, Ankaraspor'un Futbol Sorumlusu oldu

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TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'da forma giyen Olcay Şahan takımın futbol sorumlusu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yönetim kurulumuz ile takım kaptanımız Olcay Şahan arasında yapılan görüşme sonucunda Olcay Şahan'ın takımımızda futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olcay Şahan da "Ankaraspor ailesinin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Kaptanlığını yaptığım bu güzel camiada artık futbol sorumlusu olarak görev yapacağım. Bana inanan ve güvenen başkanımız Sn. Mehmet Emin Katipoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte hep beraber güzel başarılara ulaşmak dileğiyle" diye konuştu.