Olcay Çakır Turgut milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımı'mızın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı müsabakalar öncesi Olcay Çakır Turgut kadrodan çıkarıldı." denildi.

Kovid-19 tanı testinin pozitif sonuç vermesi nedeniyle kadrodan çıkartıldığı kaydedilen oyuncuya geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.