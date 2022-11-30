Olaylı derbide 19 tutuklama talebi

Olaylı maçta gözaltına alınan 28 şüpheli bugün öğlen saatlerinde İzmir Adliyesine sevk edildi.

Kasten adam öldürme suçlaması ve spor yasasına muhalefet suçlaması ile hakim karşısına çıktılar.

Göztepe taraftarı korner direğiyle kaleci Ozan'a vurduğu için kasten adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye sevk edilip tutuklanmıştı.

28 şüphelinin de işaret fişeklerini ne amaçla kullandıkları sorgulanıyor. İşaret fişeği kullanan Furkan E.'nin ifadesinde hedef gözetmedim pişmanım dediği bildirildi.

İşaret fişeklerini kullananlar, temin edenler ve oraya getirenlerin de içinde bulunduğu 28 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.