UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İsviçre'nin Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında 27 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Basel şehrindeki Jakob Park Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.