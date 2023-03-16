Olay anı kamerada! 12 yaşındaki çocuğu bıçakladı!

Bursa'da olay, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10. sınıf öğrencisi Berat A. okul içinde küfürleşerek tartıştı.
OKULDA ÖĞRETMENLERİ ARAYA GİRDİ
İHA'da yer alan habere göre diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı.
OKUL SONRASI KALÇASINDAN BIÇAKLADI
Okuldan çıktıktan sonra tekrar karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.’yi kalça kısmında bıçakladı.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTENEYE KALDIRILDI
Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.’yı yakalamak için soruşturma başlattı.