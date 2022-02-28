Olağanüstü bir çocuğun sıradışı hikâyesi

Amerika’nın çok satan romanlarından Olduğun Gibi raflarda yerini aldı.
Amerikalı yazar Julia Claiborne Johnson’ın kaleme aldığı, olağanüstü zekâya sahip ve yaşıtlarından her yönüyle farklı bir çocuk olan Frank’in hikâyesini anlatan Olduğun Gibi, hep kitap logosuyla raflarda.
İlk kitabıyla olağanüstü bir çıkış yakalasa da yıllardır münzevi gibi yaşayan M.M. Banning nihayet yeni kitabını yazmaya koyulur ve yayıncısını arayarak bir asistan göndermesini ister. Alice Whitley ünlü yazarın evine geldiğinde işinin Bayan Banning yazdıkça roman taslaklarını yayınevine göndermek olmasını beklerken kendini eve çekidüzen verip, yemek pişirip yazarın dokuz yaşındaki oğlu Frank’e bakıcılık yaparken bulur. Olağanüstü bir zekâya, 1930’ların film yıldızlarına yakışan bir gardıroba ve ilginç takıntılara sahip Frank’e…
Frank’in sınıf arkadaşlarıyla çok az ortak noktası vardır. Monoton bir sesle konuşur. Eşyalarına ve kendisine dokunulmasından hoşlanmaz. Rahatlatıcı battaniyesine sarılıp yerde yuvarlanarak kendi kendine mırıldanır. Eski Hollywood filmlerine düşkündür. Kimseye benzemez. Ama onu ilginç kılan budur zaten. Ona dair ne varsa olduğu haliyle güzeldir. Öyle kalması için de elinden geleni yapar Alice…
Bir anneyle oğlunun ve kendini bir anda onların unutulmaz hayatlarının içinde bulan cesur bir genç kadının hikâyesi Olduğun Gibi yayınlandı.
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