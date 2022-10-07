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Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından yükselen ve Rusya'nın Ukrayna'ya ait dört bölgeyi ilhak ettiğini açıklamasıyla zirveye çıkan 'nükleer tehdidi' hakkında Alman Şansölye Scholz'dan açıklama geldi. Scholz, nükleer kullanmanın kabul edilemeyeceğini ve dünya için tehlike olduğunu söyleyerek Putin'i uyardı.

07.10.2022 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı
Olaf Scholz'dan Rusya'ya 'nükleer' uyarısı
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AA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı.

Scholz, Prag'da düzenlenen gayriresmi AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Nükleer silahların kullanılması kabul edilemez." dedi.

Rusya'dan gelen bu tür tehditlere net bir cevap vermenin önemli olduğunu anlatan Scholz, "Bu cevap şu olmalı; herkes bunu bırakmalı. Bu dünya için tehlikeli olur." diye konuştu.

Scholz, zirvede son gelişmeleri tartıştıklarını ve Ukrayna'ya devam eden siyasi, ekonomik ve askeri desteği teyit ettiklerini belirtti.

Alman Başbakan, "Prag'dan net bir mesaj veriyoruz; Avrupa devletleri Ukrayna'nın yanında sımsıkı duruyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması için desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Scholz, Avrupa devletlerinin Rusya'nın tartışmalı referandumların ardından geçen ay Ukrayna'nın doğu topraklarını yasa dışı ilhakını asla tanımayacağının da altını çizerek, "Bizim için bu düzmece referandumlar geçersizdir." dedi.​​​​​​​

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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