Öküzün saldırdığı adam hayatını kaybetti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öküzün boynuz darbeleriyle yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çitlice köyünde hayvancılıkla uğraşan Selahattin Akyel (57), ahırda bulunan hayvanlarını yaylım için dışarı çıkardı.

Köye yakın yerde hayvanlarını otlattığı sırada bir öküzün saldırısına uğrayan Akyel, boynuz darbeleriyle ağır yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.