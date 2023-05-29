Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Sivas'ın Suşehri ilçesinde, öküzün saldırdığı adam hayatını kaybetti - En son haberler

Sivas'ta öküzün saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta feci bir olay meydana geldi. Kentin Suşehri ilçesinde Selahattin Akyel adlı kişi, hayvanlarını otlattığı sırada bir öküzün saldırmasıyla yaşamını yitirdi

Giriş: 29.05.2023 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, öküzün saldırdığı adam hayatını kaybetti - En son haberler
Öküzün saldırdığı adam hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öküzün boynuz darbeleriyle yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çitlice köyünde hayvancılıkla uğraşan Selahattin Akyel (57), ahırda bulunan hayvanlarını yaylım için dışarı çıkardı.

Köye yakın yerde hayvanlarını otlattığı sırada bir öküzün saldırısına uğrayan Akyel, boynuz darbeleriyle ağır yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Nevşehir'de ölümlü kaza
Nevşehir'de ölümlü kaza
İzmir'de cinayet
İzmir'de cinayet
NATO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
NATO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.