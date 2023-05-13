Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak?

OKUMA YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLAR NASIL OY KULLANACAK?

YSK, web sitesinde yayınladığı bir açıklama ile okuma yazma bilmeyen vatandaşların nasıl oy kullanacağını belirtti. Açıklama şöyle;

Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık - ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatır.