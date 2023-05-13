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Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak? Okuma yazma bilmeyenlere akrabaları yardımcı olabilir mi?

Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak?

Türkiye için önemli bir gün olan 14 Mayıs genel seçimleri geldi. Bununla beraber, seçimle ilgili bazı konular araştırılmaya başlandı. YSK, seçim gününe dair merak edilen konuları yanıtladı. Peki, okuma yazma bilmeyen vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Okuma yazma bilmeyenlere akrabaları yardımcı olabilir mi? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş: 13.05.2023 - 09:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimle yeni bir cumhurbaşkanı ve yeni dönem milletvekillerini seçecek. Seçime az bir süre kala vatandaşların seçimle ilgili araştırmaları da hız kazandı. Bu araştırmalardan biri de okuma yazma bilmeyenler vatandaşların nasıl oy kullanacağı üzerine. YSK, yaptığı açıklamada konuya ilişkin açıklama getirdi. Peki, okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak? Okuma yazma bilmeyen vatandaşlara akrabaları yardımcı olabilir mi? İşte, detaylar...

  • OKUMA YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLAR NASIL OY KULLANACAK?

    YSK, web sitesinde yayınladığı bir açıklama ile okuma yazma bilmeyen vatandaşların nasıl oy kullanacağını belirtti. Açıklama şöyle;

    Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık - ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatır.

  • OKUMA YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARA AKRABALARI YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

    YSK, okuma yazma bilmeyenlerin akrabalarından yardım alıp alamayacağı sorusuna da açıklık getirdi:

    Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez. Seçmen kendi oyunu kendi kullanır. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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