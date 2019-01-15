Afyonkarahisar'da, ilkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan "Sayfalarla Yaşamak" projesi kapsamında kitap okuyan veliler, öğrencilerinin gözetimindeki sınavda başarılı olmaya çalıştı.

AA'nın haberine göre; Karşıyaka İlkokulu Kütüphanecilik Kulübü tarafından belirlenen kitabı okuyan 114 öğrenci velisi, ödüllü yarışmada dereceye girebilmek için ter döktü. Sınavda dereceye giren velilere, kupa, çeyrek altın, yemek takımı ve çaydanlık hediye edilecek.

Okul binasında çocuklarının gözetiminde gerçekleştirilen sınavda, öğrenciler, anne ve babalarını "kopya çekmemek, kendi aralarında konuşmamak, kalem ve silgi alışverişinde bulunmamak' konularında uyardı.

Okulun müdürü Erhan Çetkin, aile içi iletişime katkı sağlamak ve velilerin kitap okuyarak çocuklarına rol model olmaları için kütüphanecilik kulübünün başlattığı “Sayfalarla Yaşamak” projesine Okul Aile Birliğinin de büyük destek verdiğini söyledi.

Yarışma sürecince çok güzel örnekler gördüklerini dile getiren Çetkin, şöyle konuştu: "Projemiz çerçevesinde ilk önce kütüphanecilik kulübümüzde komisyon kurarak yarışma takvimi belirledik. Daha sonra velilerimizin okuyacağı, Doğan Cüceloğlu’nun 'Başarıya Götüren Aile' kitabını seçtik. Kitapla ilgili velilerimize bilgilendirme yaptık. Velilerimize, projenin amacının onları yarıştırmak ve birbirleriyle kıyaslamak olmadığını anlattık. Yarışma dereceleriyle ve hediye kazanmaktan ziyade, önemli olanın çocuklarına örnek model olunması gerektiğini vurguladık."

"VELİLERİMİZDEN ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIK"

Çetkin, bilgilendirme ve tanıtım süreci sonrası düzenlenen yarışmaya 114 öğrenci velisinin katıldığını vurguladı.

Yaklaşık bir aylık sürecin ardından okulda sınav yaptıklarını anlatan Çetkin, "Yaka kartları, sınav salon tutanakları, salon listeleri ve sınava giriş belgeleri hazırladık. Ciddi bir sınav olsun ki sonucunda öğrencilerimize etkisi olsun istedik. Bunları velilerimize anlattık. Bu anlamda velilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Sınavı 10 sınıfımızda yüzde 95 katılımla gerçekleştirdik. İnşallah projemizi seneye de uygulayacağız" diye konuştu.

Sınava giren velilerin heyecanının tarif edilemez olduğunu aktaran Çetkin, "Sınavda kütüphanecilik kulübümüzdeki öğrencilerimize görev vererek onların da sorumluluk almasını sağladık. Sınava girişte belge kontrollerini ve imza tutanaklarını öğrencilerimize yaptırdık. Bunlar da onlar için unutulmayacak bir anı oldu ve güzel bir etki yarattı" ifadelerini kullandı.

"EVDE EŞİMLE SINAV YARIŞINA GİRDİK"

Velilerden Zehra Yarımtepe de sınava eşiyle birlikte katıldığını belirterek, amaçlarının, çocuklarına kitap okumanın önemini anlatmak olduğunu söyledi.

Daha önce girdiği Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) daha fazla heyecan yaşadığına işaret eden Yarımtepe, şunları kaydetti: "Hatta evde eşimle sınav yarışına girdik. Birinci o mu yoksa ben mi olacak derseniz, kesinlikle ben olacağım. İddialıyım yani. Ayrıca, sınavın çok önemli detayları vardı. Özelikle çocuklarımıza kazandırılan kitap okuma alışkanlığını artırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"BÜTÜN VELİLER KAZANDI"

Serap Kahraman da başka bir okulda öğretmenlik yaptığını ve oğlunun gözetiminde sınava girmenin mutluluğunun tarif edilemez olduğunu dile getirdi.

Eğitimci olmakla anne olma arasında çok büyük fark olduğunu yarışmaya katıldıktan sonra anladığına dikkati çeken Kahraman, "Öğrencilerimizi yıllarca çeşitli sınavlardan geçirdik. Onlara sınavlarda belirli sorular sorduk fakat bu sefer biz de veli olarak sınava tabi tutulduk. Gerçekten çok heyecanlıydı ve sınavda olmak benim için çok önemliydi. Kendimizi deneyerek yanlışlarımızı ve doğrularımızı gördük. İddiam yok. Bana göre sınava giren bütün veliler kazandı" değerlendirmesinde bulundu.