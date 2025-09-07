Okulun ilk günü ders saat kaçta başlıyor? 8 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak?
2025-2026 yılı yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili ile başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci yaz tatilinin sona ermesiyle dersliklerin yolunu tutacak. 8 Eylül Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenci ve veliler ilk ders saatini gündemine aldı. Konuya ilişkin en net açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Peki, "Okulun ilk günü ders saat kaçta başlıyor? 8 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak?" İşte okulların açılacağı saat...
Okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen okulların açılmasıyla dersliklerdeki yerini alacak. Okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma araçları, sabah 06.00'dan akşam 16.00'ya kadar ücretsiz hizmet verecek. İlk ders zili için bekleyiş sürerken, okullun ilk günü dersin kaçta başlayacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Okulun ilk günü ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 8 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak?" İşte detaylar...
OKUL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'müz ile konuştuk; okullarımızın açıldığı ilk gün, kaosun önüne geçmek için okullar sabah 10'da başlayıp öğlen 15'te bitecek” dedi.
8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da okulların açılacağı ilk gün 8 Eylül Pazartesi 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yeni dönemin güvenli ve düzenli başlaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile kamu kurumlarının temsilcileri AKOM'da bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, okulların açılacağı gün 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ve seferlerin artırılacağını belirterek, "Pazartesi günü 2025–2026 eğitim yılı başlıyor. Hepimiz biliyoruz ki İstanbul gibi bir mega kentte, okulun ilk günü her zaman yoğun geçer. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu yoğunluğu en aza indirmek ve çocuklarımızın güvenle okullarına ulaşmasını sağlamak için kapsamlı bir hazırlık yaptık. Aldığımız önlemler ve ek seferlerimizle 600 binin üzerinde aracı trafikten çekmeyi hedefliyoruz" dedi.
GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Gaziantep Valiliği, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 8 Eylül Pazartesi günü yoğunluğu azaltmak amacıyla 10.00'da başlayacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde ve Valilik koordinasyonunda 8 Eylül Pazartesi günü Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri özelinde tekli eğitim yapan okulların saat planlamasının hazırlandığı belirtildi.
Tekli eğitim yapan okullarda derslerin saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona ereceği, ikili eğitim yapan okullarda ise yine sabahçı ve öğlenci devrelerin 10.00 ila 15.00 saatleri arasında okul müdürlüklerince yapılacak planlama doğrultusunda eğitim öğretime devam edeceği ifade edildi.
Açıklamada, düzenlemenin okulların açıldığı gün oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla yapıldığı ve sadece 8 Eylül Pazartesi günü Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki tüm okulları kapsadığı duyuruldu